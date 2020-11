Saharauis y el movimiento solidario reclaman a España que afronte su obligación con el Sáhara Occidental

Saharauis y el movimiento solidario censuran a España por su traición al pueblo saharaui y exigen que sea valiente y rectifique.

Concentración ante el ministerio de Asuntos Exteriores en el 45 aniversario de la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos, que ha violado el alto el fuego en el ilegal paso fronterizo de Guerguerat.

Alfonso Lafarga.-

La responsabilidad de España en el conflicto del Sáhara Occidental ha estado presente en la concentración celebrada ante el Ministerio de Asuntos Exteriores en el día en el que se han cumplido 45 años del Acuerdo Tripartito de Madrid por el que se entregó la colonia española a Marruecos (y a Mauritania, que después se retiró), y justo al día siguiente de violar Marruecos el alto el fuego de 1991 al atacar a civiles saharauis que bloqueaban el ilegal paso fronterizo de Guerguerat, en la frontera con Mauritania, por el que Marruecos trafica con productos saharauis.

Con banderas de la República Saharaui (RASD), hombres y mujeres saharauis, acompañados por solidarios con su causa, han gritado contra el país que fue su colonizador: “Marruecos asesina, España patrocina”, “Marruecos culpable, España responsable” y “España las fabrica, Marruecos las dispara”.

En esa responsabilidad ha insistido la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (CEAS Sáhara), convocante del acto, en un manifiesto leído en el acto y entregado en el Ministerio de Exteriores: “España abandonó el Sáhara Occidental sin concluir el proceso de descolonización y sin respetar su derecho a la autodeterminación como el resto de los Pueblos del continente africano, vendiendo y traicionando las promesas hechas al pueblo saharaui”.

Una responsabilidad que persiste conforme al Derecho Internacional, pues ese acuerdo es nulo de pleno derecho al no poderse legalmente ceder de forma unilateral la soberanía de un territorio pendiente de descolonizar. Es por lo que “el Estado español sigue siendo la potencia responsable, de iure, del territorio según Naciones Unidas”.

CEAS ha dicho que es la hora del cambio en la postura del Estado español, para diseñar de forma firme y decidida una política valiente y digna para la descolonización del Sahara Occidental, la autodeterminación de su pueblo y el respeto a sus derechos humanos, “una política que permita al Estado español reparar el daño causado”. Para la Coordinadora “la neutralidad no existe a la hora de aplicar el Derecho Internacional, y quien no apoya su cumplimiento está apoyando su violación”: Como decía Desmond Tutu “Si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor”.

El gobierno de Pedro Sánchez rompió en la noche del viernes su costumbre de no pronunciarse sobre lo que ocurre en el Sáhara Occidental, lo que sí hace respecto a otras partes del mundo, y Exteriores emitió un comunicado para instar a las partes a retomar el proceso negociador y a avanzar hacia una solución “política, justa y duradera y mutuamente aceptable”, pero sin hacer referencia alguna al derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, al que se opone sistemáticamente Marruecos a pesar de que así se acordó en el alto el fuego firmado bajo los auspicios de la ONU.

El más de un centenar de personas congregadas ante el Ministerio de Exteriores han tenido presente durante el acto las nuevas circunstancias que se viven en el Sáhara Occidental, donde durante la noche del día 13, viernes, el Ejército Popular de Liberación Saharaui (ELPS) lanzó “intensos ataques contra bases enemigas” atrincheradas a lo largo del muro de más de 2720 kilómetros que divide la excolonia española, en los sectores de Mahbes, Hauza, Auserd y Farsia, “causando bajas al enemigo y destrucción total de sus equipos y refugios”, según un parte militar del EPLS.

El eslogan “Ni paz ni calma, volvemos a las armas”, ha sido coreado repetidamente, especialmente por hombres y mujeres jóvenes, quienes cuando se comunicó que el presidente de la RASD y secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, acababa de anunciar el fin del compromiso con el alto el fuego firmado entre el Frente Polisario y Marruecos, prorrumpieron en aplausos, que se repitieron al informarse de que cientos de jóvenes de los campamentos de refugiados se han dirigido al Ministerio de Defensa saharaui para apuntarse al ejército.