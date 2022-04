Albares dice que Argelia, a pesar de las críticas, es un socio sólido

El Partido Popular achaca a la incompetencia y a los errores del ministro de Asuntos Exteriores la actual crisis con Argelia.

El ministro de Asuntos Exteriores dice que no son incompatibles las buenas relaciones con Argelia y Marruecos.

Contramutis.-

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha dicho que Argelia es un socio sólido y fiable con el que España quiere tener las mejores relaciones y que esto no es incompatible con tener una buena relación con Marruecos.

Es la segunda vez en dos días que el ministro de Exteriores hace esta afirmación, después de que el fin de semana el presidente argelino, Abdelmayid Tebune, dijera que la actuación de España con el Sáhara Occidental “es inaceptable, éticamente e históricamente”, a lo que Albares respondió que esta declaración era una “polémica estéril”.

Si el martes, día 26, José Manuel Albares ya dijo lo de socio sólido y fiable en rueda de prensa con su homólogo de Letonia, Edgar Rinkeviks, evitando responder sobre las críticas argelinas, al día siguiente lo ha repetido en la sesión de control del Gobierno en el Congreso de los Diputados.

La portavoz de Exteriores del Partido Popular, Valentina Martínez, le ha preguntado qué va a hacer para mejorar las relaciones con Argelia, en crisis desde el apoyo del Gobierno al plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental, lo que supuso la retirada del embajador argelino.

Para la diputada del PP la “incompetencia” y los “errores” del ministro Albares son causa de la actual crisis con Argelia, que le va a costar dinero a los españoles al ser España el único país al que se le va a revisar el precio del gas.

Valentina Martínez ha reseñado que el ministro de Exteriores se enteró por la prensa de la carta que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, envió al rey de Marruecos, Mohamed VI, apoyando la propuesta marroquí en lo que ha sido “el mayor giro en la política exterior de España”.

A esto ha añadido que “no es serio que el señor Sánchez viaje a Marruecos con una posición bajo el brazo que rechaza la mayoría de esta Cámara, olvidando que somos una monarquía parlamentaria y no una república presidencialista”, y ha citado una serie de “engaños” del ministro de Exteriores: que había informado a Argelia de la carta, que la relación bilateral no se iba a ver resentida y que no afectaría al contrato del gas.

Tras manifestar que “ahora pretender volver a engañarnos diciendo que esta mala relación no tendrá costes”, ha agregado que hace ya más de un mes que Argelia retiró a su embajador, y ahora le han dicho que tendrá que “asumir las consecuencias de sus declaraciones lamentables e inaceptables”.

José Manuel Albares calificó de «polémica estéril»»las declaraciones del presidente argelino en las que afirmó que Pedro Sánchez incumplió la legalidad internacional al aceptar el plan marroquí para el Sáhara Occidental y que lo que ha hecho España es inaceptable, éticamente e históricamente. El ministro afirmó que el se quedaba con la garantía del suministro de gas argelino a España.

Las declaraciones de Albares fueron calificadas como “lamentables e inaceptables” por el enviado especial del Gobierno argelino para el Sáhara Occidental y los países del Magreb, Amar Belani, quien afirmó que “seguramente no contribuirán a una rápida normalización de las relaciones bilaterales” y que el ministro de Exteriores tendrá que «asumir las consecuencias«.

En su intervención en el Congreso de los Diputados, el ministro Albares ha dicho que se reafirma en el compromiso con el Gobierno de Argelia para tener la mejor relación con ellos, y que eso “no sea incompatible con tener una buena relación con Marruecos”. “Esto es bueno para España, pero sobre todo es bueno para Ceuta, para Melilla, para Canarias, para Andalucía y para sus costas”, ha añadido.

También ha afirmado que se va a reanudar el grupo para la delimitación de espacios marítimo en la fachada atlántica, que estaba paralizado desde hace 15 años, “que solo puede ser beneficioso para Canarias y cuando hagamos el mismo control en el Mediterráneo para Andalucía”.

El ministro ha dicho a la diputada del PP que España y este Gobierno quiere tener las mejores relaciones de vecindad con todos sus vecinos, «pero lo que no sé si ustedes lo quieren también, si a ustedes les disgusta la buena relación con Marruecos, que beneficia a Andalucía, Ceuta, Melilla, y Canarias y les gustaría que hubiera un choque con Argelia”.