El Senado rechaza el apoyo del Gobierno a Marruecos con el Sáhara Occidental

El PSOE se queda solo en la defensa de la decisión de Pedro Sánchez de respaldar el plan de autonomía marroquí para el Sáhara Occidental.

Contramutis.-

El Senado apoyó el miércoles, 27 de abril, una moción en la que expresa su “disconformidad con el cambio radical e histórico del Gobierno con respecto al Sáhara Occidental” y que unió a los portavoces de todos los grupos salvo el PSOE en las críticas a la decisión “unilateral» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Todos los grupos, salvo el socialista, apoyaron la iniciativa; Vox y Ciudadanos, que manifestaron que se abstenían, criticaron la medida “unilateral y secreta” (Vox) adoptada por Pedro Sánchez “a espaldas del parlamento, la sociedad y su propio Gobierno” (Ciudadanos), según información de El Periódico. El resultado final fue el siguiente: 261 votos telemáticos ,de los cuales 139 fueron a favor, 114 en contra, 8 abstenciones y cuatro no votaron.

La moción aprobada expresa la “disconformidad con el cambio radical e histórico del Gobierno español sobre el Sáhara Occidental” y apoya las resoluciones de la ONU y a la Misión de Naciones Unidas para el Referéndum en el Sáhara Occidental (MINURSO), ya que “solo el diálogo, la negociación y el acuerdo llevado a cabo de buena fe y de manera constructiva, conforme al Derecho Internacional, ayudarán a alcanzar una solución política justa, realista, viable, duradera y aceptable por ambas partes al conflicto político en el Sáhara Occidental”, recogiendo lo aprobado por el Congreso de los Diputados el 7 de abril en apoyo del Sáhara.

En defensa de Sánchez, el senador del PSOE Santiago Pérez se basó en textos de la ONU para argumentar en favor de la decisión de resolver un conflicto que mantiene a la población saharaui de los campamentos en una “situación cruel” sin posibilidad de empleo ni independencia alimentaria, “y esto es a lo que el Gobierno de España quiere empezar a poner fin”, afirmó.

Para la senadora del grupo parlamentario de Izquierda Confederal y autora de la moción, Pilar González, la decisión de “modificar unilateralmente” la postura de España en el conflicto “es una traición” que va “en contra” de la ONU, de la ley internacional y de los derechos humanos del pueblo saharaui.

Una postura con la que coincidió el senador de Compromís Carles Mulet, para quien la iniciativa supone “el acto de más alta traición que hemos visto (…) ¿Quién se ha creído que es Sánchez para llevar adelante esta barbaridad?”, subrayó.

Tras confirmar su apoyo a la moción, la senadora del PP Pilar Rojo planteó que, desde su llegada a la Presidencia, Sánchez “no ha dejado de sumar tensiones con Marruecos” y ahora pretende ponerles fin con una carta “firmada unilateralmente, sin informar a la oposición y sin debatir ni discutir siquiera en el Consejo de Ministros” y que «aún hoy no conocemos si tuvo respuesta”, ni «a cambio de qué”.

Por su parte, el representante de EH Bildu Gorka Elejabarrieta destacó que, en su afán por resolver una crisis, Sánchez “ha encendido tres fuegos nuevos”: con el Sáhara, con Argelia y con el Parlamento español, a cambio de un acuerdo con Marruecos “que, al tiempo, acabará traicionando. No lo entendemos, no lo compartimos y esperamos que sea rectificado”, dijo.

La senadora de Navarra Suma, Ruth Goñi, señaló la indignación de Argelia con la decisión, que llevó al Gobierno argelino a retirar a su embajador y anunciar que modificará el precio de venta del gas solo a España, que no ampliará las líneas aéreas con España, ni permitirá la importación de carne española, como tampoco la repatriación de inmigrantes irregulares. “Pero nuestros ministros siguen pensando que no pasa nada, aunque as consecuencias las veremos y sufriremos con el tiempo”, añadió.

También fue cuestionado el cambio de posición y la aparente falta de contrapartidas para España, ya que, como dijo el senador del PNV Luis Uribe-Etxebarria, el acuerdo alcanzado con Marruecos no supone más que “recuperar momentáneamente el estatus y la situación de antes de la pandemia”.

».