La descolonización del Sáhara Occidental, eje central de la XVII edición de FiSahara

El festival internacional de cine FiSahara vuelve a los campamentos de refugiados saharauis tras una ausencia por la pandemia y la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos.

La actriz Itziar Ituño y el grupo Amaral entre los participantes en la XVII edición de FiSahara.

Los actores Carlos Bardem y Pepe Viyuela presentan el festival de cine y exponen su compromiso con la lucha del pueblo saharaui.

Alfonso Lafarga.-

La descolonización del Sáhara Occidental, la última colonia en África, es la temática principal del XVII Festival Internacional de Cine FiSahara 2022, que este año vuelve a los campamentos de refugiados saharauis, en el desierto argelino, después de la ausencia que impusieron la pandemia, la crisis económica y la vuelta a la guerra entre el Frente Polisario y Marruecos.

FiSahara 2022, que se celebrará del 11 al 16 de octubre en el campamento de Auserd, ha sido presentado en Madrid, en la sala Pilar Bardem de la Fundación AISGE (Artistas Intérpretes, Sociedad de Gestión), de la que la actriz fue presidenta y para la que los intervinientes tuvieron un especial recuerdo por su compromiso con la lucha del pueblo saharaui.

Esta edición contará con la participación de la actriz Itziar Ituño, el actor Guillermo Toledo y el grupo Amaral, que ofrecerá el concierto de clausura, y de cineastas, activistas de Derechos Humanos y de la cultura provenientes de diferentes puntos de España y de países como EE.UU., Colombia o Italia.

La actriz Itziar Ituño

La descolonización del Sáhara Occidental será abordada a través del cine, de la cultura y del activismo de los DD.HH, según ha manifestado la directora del festival, María Carrión, que ha recordado cómo en los años 50-60 el cine de los pueblos oprimidos dio la vuelta a la cámara, se enfocó hacia las injusticias y que de este cine ha nacido el saharaui, que este año presentará varios cortometrajes hechos por alumnos de su escuela de cine.

“Contaremos con cine de otras partes del mundo que representan la descolonización, Burkina Faso, Argelia y Palestina, y con figuras históricas que han vivido con el colonialismo español primero y marroquí después. Los saharauis y las saharauias que han dado todo por la libertad de su pueblo y de su tierra son nuestros invitados especiales”, ha dicho la directora de FiSahara, que ha asegurado “va a ser una edición muy rica”.

El actor Carlos Bardem, que estuvo en tres ocasiones en FiSahara, aunque ahora no podrá, tras felicitar al festival “por su resiliencia, por su capacidad de sobrevivir a todo, contra todo y contra todos”, ha dicho que, a veces, quienes trabajan en la cultura tienen un encargo que dignifica lo que hacen, y que en este caso es “darle voz a un pueblo que teniendo a su favor toda la jurisprudencia internacional sigue abandonado y acallado”.

“FiSahara tiene esa labor de abrir un espacio, de presencia en los medios y llevar, siquiera por unos días, la injusticia que sufre el pueblo saharaui desde hace decenios, ponerlo en las portadas y que se hable de él”, ha enfatizado.

Para el actor Pepe Viyuela la capacidad de supervivencia de FiSahara “tiene que ver con la del pueblo saharaui”, a lo que ha agregado que “si la cultura no se mete en política, si no se moja, esta desarraigada, y que “es imposible no tener la sensibilidad a flor de piel para que este tipo de situaciones no te duelan, te enerven y te provoquen la imperiosa necesidad de que tienes que hacer algo”.

Viyuela, que este año no puede ir al festival, ha dicho que tenemos una responsabilidad con el Sáhara Occidental “en la medida en que somos el país que provocó este desastre”, y que hay que hacer que las cosas cambien.

Ha citado la traición con el Sáhara Occidental del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, “que se ha equivocado palmariamente y ha empeorado y complicado la situación”, a lo que ha añadido: “lejos de derrotarnos a los que pensamos en la libertad e independencia del Sáhara Occidental lo que hace es que nos unamos más y nos sintamos más fuertes”.

El delegado del Frente Polisario para España, Abdulah Arabi, ha expresado que FiSahara es una herramienta con la que el pueblo saharaui denuncia la violación de la legalidad internacional y reivindica la descolonización: “lo que pedimos los saharauis lo exige el derecho internacional”.

“Se trata de una descolonización inacabada y mientras ese proceso no culmine, España, guste o no, seguirá siendo la potencia administradora por mucho que intente negar esa condición y evitar esa responsabilidad”, ha dicho.

Arabi ha manifestado que seguirán con la guerra para conseguir sus objetivos, “la libertad y la independencia del pueblo saharaui”, pero que exploran la posibilidad de negociaciones entre Marruecos y el Frente Polisario con una determinación total por la vía pacífica, por la paz, la justicia y los Derechos Humanos.