Eurodiputado Miguel Urbán: “Estamos más ante un Marruecosgate que un Catargate”

En opinión de Urbán la trama de corrupción en el Parlamento Europeo empezaría por Marruecos y sus servicios secretos.

García Margallo dice que con un parece que no se deben enturbiar unas relaciones tan delicadísimas como las que tenemos con Marruecos.

Contramutis.-

El eurodiputado Miguel Urbán, de Anticapitalistas, cree que en el caso de corrupción y sobornos descubierto en el Parlamento Europeo estaríamos más ante un `Marruecosgate´ que un `Catargate´.

El eurodiputado español ha hecho esta afirmación al ser preguntado si hay intención de no involucrar a Marruecos en esta trama corrupta al impedir socialistas y populares en el Parlamento Europeo que saliese adelante una enmienda con una referencia a Rabat.

Bajo el titulo «Populares y socialistas evitan que un ‘Marruecosgate’ coja fuerza en Europa», Nacho Alarcón escribió el pasado sábado en El Confidencial desde Bruselas que el `Catargate´ se extiende a Marruecos y que cada vez está más claro que la red que operaba en la Eurocámara, que tenía al eurodiputado socialista italiano Pier-Antonio Panzeri como cerebro, no se limitaba a intentar influir a favor de los intereses de Doha, sino también de Rabat. Así lo señala la orden europea de arresto contra la mujer y la hija de Panzeri y lo ha confesado Francesco Giorgi, el antiguo asistente del eurodiputado socialista y pareja de la eurodiputada griega Eva Kaili, ya exvicepresidenta del Parlamento Europeo.

Agregó que a pesar de que las pruebas que vinculan a Catar con la red de sobornos son muy similares a las que apuntan a Marruecos, populares y socialistas españoles y europeos se movilizaron “para tumbar una enmienda con la que se intentaba incluir una referencia a Rabat”, en una resolución que el Pleno de la Eurocámara votó el 15 de diciembre sobre el Catargate.

En opinión de Miguel Urbán, en declaraciones al programa Todo es mentira, de Cuatro TV, “parece ser, presuntamente, que la trama empezaría justamente por Marruecos y sus servicios secretos antes que por Catar, que utilizaría una red ya creada de antemano”, según la información que está saliendo en Italia y Bélgica.

Sobre este tema, en el mismo programa, el eurodiputado y exministro de Exteriores José Manuel García Margallo ha descargado la responsabilidad en el Ejecutivo de Pedro Sánchez al decir que el Partido Popular respeta la idea de que la dirección de la política exterior corresponde al Gobierno y ha añadido que las relaciones con Marruecos son “especialmente sensibles”.

“Marruecos es la primera prioridad de la política exterior española, tenemos Ceuta, Melilla, Canarias, la política de migración, somos el primer socio comercial de Marruecos y parece que mientras el Gobierno no nos indique que hay que moverse en ese sentido, me parece razonable no darle una patada al Gobierno de Marruecos”, ha concretado.

Considera el exministro que si esto va adelante habrá que actuar, pero que “con un parece que no se enturbian, no se entorpecen unas relaciones tan delicadísimas como las que tenemos con Marruecos”, e insiste en que es el Gobierno el que tiene que dirigir la política exterior. “Nosotros no vamos a hacer nunca oposición en algo que perjudique los intereses de España”, ha asegurado.

A esto ha contestado Miguel Urbán que tampoco hablarían de la corrupción de Catar si fuera un parece que porque hay que respetar la presunción de inocencia: “Las órdenes de detención y de registro mencionan directamente a Catar y a Marruecos; la única declaración que había encima de la mesa por parte de una de las personas detenidas e imputadas cuando esta enmienda se votó reconoce que era Marruecos el cerebro de la trama, que no solo era Catar, y que empezó con Marruecos”.

Afirma que la resolución que impidieron socialistas y populares lo que condenaba era cualquier intento de Catar y Marruecos de influir en la actividad del Parlamento Europeo y del conjunto de las instituciones europeas: “Esto es el principio de una investigación y es presumible que salgan muchas más cosas”.

Urbán declara que su grupo ha pedido durante dos años una resolución sobre Derechos Humanos en Catar por los indicios de irregularidades en la construcción de los estadios, de violación de los DDHH, pero que los grandes grupos, tanto liberales como socialistas y populares, “llevan dos años rechazando esta urgencia”.

Respecto a Marruecos ha dicho que en su grupo “han defendido el derecho del pueblo saharaui a decidir su futuro, a la libre autodeterminación y a la descolonización del Sáhara ocupado y que, en reiteradas ocasiones, han denunciado la ocupación ilegal, sin plegarse a intereses espurios. Los Derechos Humanos deben estar por encima de todo eso”.

También han defendido la libertad de los presos políticos rifeños, de muchos periodistas presos en Marruecos, y considera sintomático que prácticamente en 20 años no haya habido una urgencia en materia de DDHH sobre la situación en Marruecos, “cuando la hemos tenido de Egipto, de Argelia, de Túnez, de los países de su entorno. Eso llama poderosamente la atención”.

Para Margallo no se puede comparar todavía, hasta que no haya nuevos indicios, la situación de Catar y la de Marruecos. “En Catar -ha dicho- hemos visto a una vicepresidenta socialista que tenía en billetes algo así como un millón setecientos mil euros, hemos visto a su padre, a su pareja, a sus asesores, a un antiguo diputado socialista que estaba en esto. En Marruecos todavía no hay nada de eso, si lo hay habrá que actuar como la situación lo requiera”.