DDHH: El Parlamento Europeo condena a Marruecos con el voto en contra del PSOE

Diecisiete eurodiputados socialistas españoles votan en contra de la resolución del Parlamento Europeo que condena a Marruecos por violación de los Derechos Humanos y reprimir a los periodistas. De la sesión se han ausentado los europarlamentarios del PP.

Los medios coinciden en señalar que el régimen marroquí ha presionado a los eurodiputados para impedir su condena.

Contramutis.-

El Parlamento Europeo ha aprobado una resolución contra Marruecos por vulneración de los Derechos Humanos y, específicamente, por la represión contra periodistas, lo que ha tratado de impedir la diplomacia marroquí en medio de las investigaciones por el escándalo del Qatargate y el Marocgate.

Diversos medios españoles han informado de este dictamen de la Eurocámara, aprobado el jueves 19 de enero por una amplia mayoría: 356 votos a favor, 32 en contra, entre ellos 17 eurodiputados socialistas españoles que dijeron lo hacían por “responsabilidad”,y42 abstenciones.

ElDiario.es informa de que el Parlamento Europeo ha aprobado de una de las primeras resoluciones críticas de con el régimen marroquí y una enmienda de la Izquierda Europea para impedir su entrada a la institución en los mismos términos que a los cataríes tras el estallido del escándalo de corrupción bautizado como Qatargate.

Concreta que la resolución insta a las autoridades marroquíes a “respetar la libertad de expresión y prensa, y garantizar a los periodistas encarcelados, en particular Omar Radi, Souleiman Raissouni y Taoufik Bouachrine, un juicio justo con las debidas garantías procesales, su inmediata liberación y el cese del acoso a los periodistas, sus abogados y sus familias

Recoge que el texto condena “enérgicamente el uso indebido de acusaciones de agresión sexual para disuadir a los periodistas de hacer su trabajo” y que las autoridades marroquíes se emplearon a fondo en presionar a los diputados para frenar o al menos suavizar las críticas contra el régimen.

Incluye diversas manifestaciones sobre el veredicto: “Ha llegado el momento de decirle a Marruecos que ya no pueden campar a sus anchas”, expresó el socialdemócrata Thijs Reuten, que criticó que hubiera representantes marroquíes “paseándose descaradamente” por el PE. “Su Gobierno tiene que saber que este Parlamento no va a mirar hacia otro lado (…) por muchas presiones que el Gobierno marroquí haga sobre esta Cámara”, sentenció Jordi Cañas, de Ciudadanos. “No podemos dejarnos amordazar por un régimen que simplemente defiende su interés propio”, señaló Tineke Strik, de Los Verdes, y “Europa no puede seguir siendo cómplice de la violación de derechos humanos, o la ocupación del Sáhara”, añadió Miguel Urbán (La Izquierda).

Público señala que el texto del PE insta a Marruecos a respetar la libertad de expresión y la de los medios de comunicación, así como a garantizar a los periodistas encarcelados un juicio justo con todas las garantías procesales y su inmediata puesta en libertad.

En lo que califica de “resolución histórica”, dice que el Parlamento Europeo ha aprobado por primera vez una resolución denunciando la situación de los Derechos Humanos en Marruecos, en especial el encarcelamiento de periodistas.

Concreta que entre los 32 votos en contra figuran 17 eurodiputados socialistas españoles, sobre lo que Miguel Urbán ha recordado en su cuenta de Twitter que los socialistas españoles han coincidido en su voto con la ultraderecha.

El Independiente, que también afirma es una condena histórica, apunta que la decisión del PE recrimina “el continuo deterioro de la libertad de prensa en Marruecos, que ha descendido hasta el puesto 135 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2022” y denuncia el acoso judicial, el espionaje y el encarcelamiento al que somete a reporteros locales y extranjeros.

Informa de que la presión de las autoridades marroquíes ha sido enorme y que, según fuentes conocedoras de las relaciones hispano-marroquíes, ha habido presiones de la diplomacia marroquí para condicionar el voto de la representación española en el grupo socialista de la Cámara, amenazando incluso con suspender la Reunión de Alto Nivel entre España y Marruecos prevista para los próximos días 1 y 2 de febrero en Rabat.

Sobre la presión de Marruecos a los eurodiputados, El Confidencial apunta: “El conocido como “Qatargate”, el escándalo que reveló cómo eurodiputados cobraron cientos de miles de euros del estado del Golfo para mejorar su imagen, ha afectado poco a Marruecos, a pesar de que cada vez está más clara la implicación de Rabat en el escándalo. La maquinaria marroquí no ha visto necesario mantener un perfil bajo durante los últimos días y ha ejercido una fuerte presión sobre la Eurocámara en las jornadas previas a la votación de una resolución sobre la libertad de prensa en Marruecos”.

El Español, con el titulo “El Parlamento Europeo tira de las orejas a Marruecos por no respetar los derechos humanos”, especifica que el documento del PE “se centra en el acoso y encarcelamientode periodistas marroquíes y de activistas del Rif y que no se ha incluido en el texto a los saharauis “porque sería aceptar que el Sáhara Occidental es marroquí y su soberanía, ya que la resolución es únicamente sobre el Reino de Marruecos”, según explicó a este medio MiguelUrbán, proponente y presente en la negociación por el Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo.

En otra información, este medio destaca que los eurodiputados del PSOE han votado prácticamente en solitario contra la resolución del Parlamento Europeo que denuncia la supuesta implicación de Marruecos en la trama de sobornos del Qatargate, con el objetivo de comprar influencia en la UE. La resolución, que reclama impedir el acceso a la Eurocámara de diplomáticos marroquíes mientras se investiga el caso, solo ha sido votada a favor por Iratxe García, por su condición de presidenta del grupo socialista europeo. A diferencia de los españoles, el resto de socialistas europeos sí han apoyado masivamente la resolución crítica con Rabat.

Los eurodiputados del PSOE han justificado su voto en contra por “responsabilidad” y para posibilitar unas relaciones bilaterales “francas” con Marruecos “basadas en el diálogo y en el entendimiento”. Y critican a los parlamentarios del PP porque “se han ausentado del debate y de la votación”.

20minutos especifica que Varios eurodiputados han criticado los intentos marroquíes de influir en los procesos legislativos de la institucióny que se ha instado a Marruecos a liberar al periodista encarcelado Omar Radi, que cumple una condena de seis años de prisión por violación y espionaje.

“Los diputados -añade- fueron unánimes en su reclamación de que Marruecos libere a Radi y respete la libertad de expresión y de prensa, un capítulo en el que todos los diputados españoles que hablaron mencionaron también al periodista español Ignacio Cembrero, demandado por Rabat por afirmar que podía haber sido espiado por este país a través del programa Pegasus”.