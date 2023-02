Clara Lago afirma en los Premios Goya, en presencia de Pedro Sánchez, que “hemos dejado tirado al Sáhara”

El actor Antonio de la Torre dijo que “no estaría bonito que habláramos aquí de la valla de Melilla”, a lo que Clara Lago añadió: “no, estaría feo, ni de que hemos dejado tirado al Sáhara”.

Contramutis.-

La actriz Clara Lago tuvo un recuerdo para el Sáhara Occidental en la entrega de los Premios Goya, a la que asistió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el autor del cambio en la histórica posición de España de apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui al tomar partido por la autonomía que propone Marruecos.

Clara Lago y el actor Antonio de la Torre fueron se encargaron de presentar la XXXVII edición de los Premios Goya, celebrada en Sevilla, en la que ademas de Pedro Sánchez también estuvo el ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Al inicio de la gala, Clara Lago y Antonio de la Torre, que fueron alternando sus palabras, tuvieron un recuero para las víctimas del terremoto de Turquía y Siria, de la tragedia de la guerra de Ucrania, “ésta provocada por el hombre”, dijo Clara Lago, a lo que Antonio de la Torre siguió con las palabras del líder de Izquierda Unida Julio Anguita “malditas todas la guerras y los canallas que las hacen”.

En tono distendido contaron cómo se plantearon presentar la entrega de los Premios Goya y que llegaron a la conclusión de hacer una gala sobria, elegante, divertida pero sin ir de graciosos…, que no se puede hablar de política, no se puede ser de izquierdas, ni muy de derechas, muy de centro…

“En tres minutos hay que hablar de las 165 películas, pero de ninguna en particular”, apuntó Clara Lago, a lo que Antonio de la Torre apostilló “no confundir los Goya con los Oscar”, en alusión al lapsus que tuvo el pasado jueves el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, lo que fue seguido de un amplio aplauso y risas.

Siguieron en el mismo tono con frases como “hay qué hablar de que esto es una gala sostenible, hay que hablar del cambio climático” (Clara Lago), “pero no nos podemos poner catastrofistas” (Antonio de la Torre), “a mí me gustaría hablar de veganismo” (CL), “entonces yo tendría que decir que un chuletón es imbatible” (AT) y “esto es abrir melones pero sin salpicar a nadie” (CL).

En este momento, Antonio de la Torre dijo que “no estaría bonito que habláramos aquí de la valla de Melilla”, a lo que Clara Lago añadió: “no, estaría feo, ni de que hemos dejado tirado al Sáhara, ni de la sanidad pública”, que recibió el aplauso de los asistentes.

Comprometida con la causa saharaui

La actriz Clara lago ha mostrado reiteradamente su apoyo a la causa saharaui. En octubre de 2016 viajo a los campamentos de refugiados en Tinduf (Argelia) para asistir al Festival Internacional de Cine del Sahara (FiSahara) y al año siguiente intervino en la sesión inaugural de FiSahara 2017, que se celebró en Madrid.

Participó en un video en el que, en noviembre de 2020, personajes del cine como Javier Bardem, Alberto Ammann, Isabel Coixet y Viggo Mortensen, entre otros, reclaman la intervención del Gobierno de España, potencia administradora de este territorio en proceso de descolonización, pidiendo una solución justa que conduzca a un Sáhara libre.

La iniciativa contó, también, con el respaldo de personalidades de la música y la literatura, que se sumaron al manifiesto para que España deje de ser cómplice de una situación que ha condenado al pueblo saharaui a vivir en el desierto del Sáhara y bajo ocupación marroquí.

El 13 de noviembre el ejército de Marruecos rompió el alto el fuego que mantenía con el Frente POLISARIO -legítimo representante del pueblo saharaui según la ONU- desde septiembre de 1991, al atacar a civiles saharauis que se manifestaban en el paso fronterizo de Guerguerat, en el sur del Sáhara Occidental.