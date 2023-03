El Gobierno de Canarias asegura que no habrá cesión del espacio aéreo del Sáhara Occidental

El presidente canario Ángel Víctor Torres, afirma que así se lo ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

Dice que de lo que se habla entre España y Marruecos es de mejorar la gestión.

Contramutis.-

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha dicho que no se va a ceder por parte de España el espacio aéreo del Sáhara Occidental a Marruecos y que en las conversaciones que mantienen ambos países de lo que se habla es de una mejor gestión.

El presidente canario, del PSOE, ha declarado que así se lo ha manifestado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares: «No va a haber ninguna cesión. Quiero ser absolutamente claro y contundente, porque no está en el acuerdo (firmado por España y Marruecos en 2022). Me lo ha trasladado el ministro de Asuntos Exteriores. Le he pedido absoluta claridad y me ha respondido que en ningún caso va a haber cesión de los espacios aéreos. De lo que se habla entre los dos gobiernos es de mejorar la gestión de los espacios aéreos».

La existencia de las conversaciones entre España y Marruecos se conoció el miércoles 22 de marzo, al publicarse una respuesta parlamentaria al senador canario Fernando Clavijo, en la que el Gobierno reconoció que están tratando sobre la gestión del espacio aéreo del Sáhara Occidental, que depende de los controladores de las Islas Canarias, según establece la Organización de Aviación Civil Internacional, para cumplir el punto siete de la declaración conjunta que Madrid y Rabat firmaron en abril de 2022.

Clavijo, secretario general de Coalición Canaria, se preguntó “a cambio de que” se producían están negociaciones y pidió una explicación. “Si esto sigue a lo mejor un día nos despertamos y Canarias también es de Marruecos”, afirmó, y agregó que la cesión del control aéreo se suma a las negociaciones sobre las aguas internacionales, la traición al pueblo saharaui o las autorizaciones para realizar prospecciones sin que desde Canarias se sepa nada.

En relación con esta información, Izquierda Unida escribió en su perfil oficial de Twitter: «Albares nos vuelve a humillar como país. España sigue teniendo un deber histórico con el pueblo saharaui. No más traiciones, autodeterminación ya #SáharaLibre».

El Partido Comunista de España, por su parte, ha exigido a PSOE que la gestión del espacio aéreo del Sáhara no sea cedida a Marruecos por ser contraria al derecho y legalidad internacional, y que las resoluciones de las Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea son claras al respecto: “Marruecos, como potencia ocupante del Sáhara Occidental, carece de soberanía sobre los recursos naturales, espacio terrestre, aguas y espacio aéreo, siendo obligado el acuerdo y autorización del pueblo saharaui para hacer uso de los mismos”.

El Frente Polisario, a través de su delegado en España, Abdulah Arabi, habló de una “premeditada actuación” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del ministro Albares en su errática decisión sobre el Sáhara Occidental, “sin tener en cuenta la legalidad internacional y contra todas fuerzas políticas y la sociedad civil española”, dejando a Marruecos “la capacidad de manejar el ritmo y fijar los tiempos” de las relaciones con España.

El representante del Frente POLISARIO cuestionó la negociación con Marruecos “sobre cuestiones que ya fueron establecidas en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de febrero de 2018, incluyendo la falta de soberanía marroquí sobre el espacio terrestre, las aguas y el espacio aéreo del Sahara Occidental”, a lo que añadió que, desde un punto de vista jurídico, “la soberanía del espacio aéreo del Sáhara Occidental pertenece al pueblo saharaui” y que “España es la responsable de lo que ocurra en el territorio ocupado ilegalmente por Marruecos”.