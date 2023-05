Tesh Sidi peleará hasta el final para volver a la lista de Más Madrid

“No vamos a parar hasta que se haga justicia y vuelva a nuestras listas”, ha declarado la líder de Más Madrid, Mónica García.

Tesh Sid nació en los campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) en 1994 y vino a España con siete años.

Ingeniera informática dedicada al mundo del big data en temas de banca, afirma que como saharaui y persona migrante ha sorteado todo tipo de obstáculos administrativos.

La activista saharaui Tesh Sidi, a la que la Junta Electoral Provincial de Madrid ha rechazado su candidatura en las listas de Más Madrid para las próximas elecciones a la Asamblea de la Comunidad, peleará"hasta el final" por sus derechos políticos.

Lo ha anunciado en el video en el que ha informado sobre la decisión de la Junta Electoral de dejarla fuera de las listas de Más Madrid, en las que figura en el puesto número 11, decisión que será recurrida ante los Juzgados de lo Contencioso Administrativo y, si no prospera, ante el Tribunal Constitucional.

Ha recibido el respaldo de la cabeza de lista de Más Madrid, Mónica García, que ha declarado: "No vamos a parar hasta que se haga justicia y vuelva a nuestras listas".

Ingeniera informática dedicada al mundo delbig data en temas de banca y creadoara de la plataforma digital ­SaharawisToday,Sidiha explicado que, como establece el Estatuto de Autonomía, durante los últimos cinco años es vecina de Madrid, donde trabaja de manera presencial y que en ese tiempo nunca ha residido fuera de la capital de España.

Ingeniera informática dedicada al mundo delbig data en temas de banca y creadoara de la plataforma digital ­SaharawisToday,Sidiha explicado que, como establece el Estatuto de Autonomía, durante los últimos cinco años es vecina de Madrid, donde trabaja de manera presencial y que en ese tiempo nunca ha residido fuera de la capital de España.

Ha dicho que está empadronada en Madrid, pero que por no figurar solamente un mes en el censo electoral la Junta Electoral considera que no tiene derecho a concurrir a las próximas elecciones, pero que tanto antes de cerrarse el censo electoral como posteriormente su domicilio administrativo es el mismo y que lo ocurrido “es debido a actualizaciones que no se han podido subsanar con anterioridad”.

“Confío en que el Tribunal Constitucional haga prevalecer mis derechos políticos como ciudadana madrileña y tenga también en cuenta mi vecindad administrativa antes y después del cierre del censo electoral vigente, ya que esto claramente es un desajuste entre administraciones que no se ha podido subsanara en tiempo y forma”, ha concretado.

Sobre lo ocurrid, fuentes de Más Madrid han dicho a Público que Sidi obtuvo hace más de un año la nacionalidad y desde hace dos aparecía en el censo de Madrid y dan la siguiente explicación: “Hace unos meses su madre, que residía en los campos de refugiados de Tinduf, tuvo un accidente al caerse una pared que le rompió las dos piernas. En ese momento, Tesh empezó con los largos y difíciles trámites burocráticos y administrativos para traer a su madre a España y que pudiera ser atendida en Málaga, donde tenía otros familiars”.

“El pasado diciembre Tesh acompañó a su madre a tramitar el padrón en Málaga. Como avalista adjuntó toda la documentación para darla de alta en el padrón de Málaga, pero en ningún momento expidieron ningún certificado, alegando que no se hacía efectivo hasta dentro de 20 días. Y en Málaga tramitaron accidentalmente el padrón de la propia Tesh”.

“Esto no sería problema si el propio Ayuntamiento hubiera realizado los trámites en tiempo y forma y notificara para que ella pudiera rectificarlos, puesto que nunca había vivido en Málaga y seguía con su trabajo fijo y presencial y su vivienda en Madrid”, considera el partido. Así, “en cuanto conoce que existe la posibilidad de su empadronamiento erróneo en Málaga acude a la oficina de Atención al Ciudadano en Madrid. En esta misma oficina le indicaron que su padrón en Madrid estaba correcto, y que ni siquiera les figuraba un trámite de baja. Le enviaron varios certificados vía email”, agrega Más Madrid.

Posteriormente, el 11 de febrero, indican las fuentes, se puso en contacto con la oficina del INE en Madrid y le confirmaron que su padrón correcto estaba en Madrid y le expidieron «un certificado del Censo Electoral y desde la oficina de Atención al Ciudadano otro certificado de padrón».

“Cuatro días después, consultó de manera telemática el padrón y figuraba la baja en Madrid, el INE había actualizado los datos de su padrón dos meses después y [se produjeron] cambios a pasado, esto se puede deber a un retraso en el envío de datos desde Málaga o bien por procesos internos. Al actualizar los datos al pasado dejó de figurar en el Censo Electoral Vigente. Aunque ha figurado durante dos meses en dos sitios empadronada, su lugar de residencia en Madrid no ha cambiado en los últimos dos años, lleva residiendo aquí desde hace cinco años. Durante este periodo ha estudiado un máster y ha trabajado en diferentes empresas. Tanto su domicilio fiscal, físico y laboral es el mismo que figura en su Documento Nacional de Identidad”, asegura Más Madrid.

El partido añade que “este padrón accidental no se ha podido identificar antes, y tampoco se podría haber subsanado ya que en tiempo de cierre del censo electoral vigente el 31 de enero (01 de febrero de 2023) ella figuraba dada de alta en su domicilio habitual, y la Administración en Madrid no podía empadronar a alguien que figura empadronado”.