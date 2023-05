Pablo Iglesias: Sánchez se pone de rodillas ante la dictadura de Marruecos

Él exlíder de Podemos califica de error la traición del presidente del Gobierno a la dignidad histórica del pueblo saharaui.

Aplausos y ondear de banderas saharauis en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria ante las palabras de Iglesias.

Contramutis.-

El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias afirma que es un error ponerse de rodillas frente a la dictadura marroquí y traicionar la dignidad del pueblo saharaui.

En un mitin en Las Palmas de Gran Canaria para apoyar a la candidata a la Presidencia de Canarias de la coalición Unidas Sí Podemos (Podemos, IU y Sí se puede), Noemí Santana, el exsecretario general de Podemos se refirió al Sáhara Occidental para criticar el giro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al cambiar la histórica postura de España de apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui, lo que motivó el aplauso de los asistentes, que ondearon banderas saharauis y gritaron “Sáhara libre”.

Iglesias manifestó que estar en el Gobierno “no quiere decir que te tengas que callar” y mencionó que “hubo cierto escándalo” cuando en un tuit recordó lo que dicen las resoluciones de Naciones Unidas: “que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación”. En ese tuit, el 15 de noviembre de 2020 el entonces vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno de Pedro Sánchez reprodujo 25 palabras de una resolución del 13 de febrero de 1995 en las que el Consejo de Seguridad de NNUU “…Reitera su empeño en que se celebre, sin más demora, un referéndum libre, limpio e imparcial para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental…” .

“Sale barato ser solidario con el pueblo saharaui cuando no tienes responsabilidades de Gobierno”, afirmó Pablo Iglesias en el mitin, y añadió: “cuando no sale tan barato es cuando hay ministras, como las que tenemos en nuestro Gobierno, que no tienen ningún problema en decirle en público al presidente y al responsable de la política exterior que es un error que España se ponga de rodillas frente a la dictadura marroquí y traicione la dignidad histórica del pueblo saharaui”.

En la misma línea, Iglesias continuó que es fácil criticar a la OTAN cuando no tienes responsabilidades de gobierno y poner en un programa, que lo aguanta todo, “que estás en contra de la guerra, que la OTAN no representa los intereses democráticos; lo diferente es decirlo al lado de la ministra de Defensas, al lado del presidente del Gobierno”.

“Y esa es una actitud que no solamente marca la diferencia, sino que es posibilidad de la transformación”, apunto Iglesias en el mitin, celebrado el 4 de mayo, en su primera participación a las elecciones del 28M.

Otra crítica similar del exdirigente de Podemos a la política de Sánchez sobre el Sáhara Occidental se produjo el 23 de febrero pasado, en un acto con la exministra de Mujer de Perú, Anahí Durand, en la Facultad de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

En aquella ocasión, Pablo Iglesias resaltó que la postura del PSOE de respaldar el plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental significa romper con un posicionamiento no solo de izquierdas sino de Estado, ya que las resoluciones de Naciones Unidas establecen la vía del referéndum de autodeterminación.

También dijo que el nombramiento de José Manuel Albares como ministro de Asuntos Exteriores fue por la exigencia de Marruecos de quitar a la entonces ministra Arancha González Laya, “que no era sospechosa de ser de izquierdas”, por acoger en España al líder del Frente Polisario, Brahim Gali, “que tiene DNI español”, para ser tratado de Covid en un hospital de La Rioja.