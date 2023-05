El Frente Polisario seguirá luchando por la independencia del Sáhara Occidental a pesar de la postura de España

Declaración del delegado del Polisario en España, Abdulah Arabi, con motivo del 50 aniversario de la primera acción armada de esta organización, operación incruenta que realizaron 17 hombres contra un puesto español en el norte del Sáhara Occidental.

El Polisario seguirá su lucha por la independencia a pesar de la dejación de funciones por parte de España como potencia administradora del territorio y de la apuesta por la “teoría de los hechos consumados”.

El Movimiento de Liberación Saharaui afronta episodios de difamación por parte del Reino de Marruecos y sus organizaciones, lobbies o personas afines.

Alfonso Lafarga.-

El Frente Polisario seguirá su lucha por la independencia a pesar de la dejación de funciones por parte de España como potencia administradora del territorio y de la apuesta por la “teoría de los hechos consumados”, lo que no ha mermado la resistencia, la convicción en su lucha y las aspiraciones de libertad del pueblo saharaui.

Con motivo del 50 aniversario de la primera acción armada del Frente Polisario, el 20 de mayo de 1973, el representante en España del Frente Polisario, Abdulah Arabi, se refiere así al radical cambio dado en marzo del pasado año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al respaldar a Marruecos en su ocupación del Sáhara Occidental avalando la propuesta de autonomía de Rabat, con la que puso fin a la postura mantenida hasta entonces por los distintos gobiernos de España de apoyo al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Arabi afirma en un comunicado que a pesar de “todas las tentativas encaminadas a modificar el marco jurídico del Sahara Occidental, de los posicionamientos contrarios al Derecho Internacional realizados por determinados gobiernos, de la dejación de funciones por parte de España como potencia administradora del territorio y de la reiterada apuesta por la `teoría de los hechos consumados´, ninguna de estas acciones ha mermado la capacidad de resistencia, la convicción en su lucha y las aspiraciones de libertad del pueblo saharaui. Todas ellas permanecen intactas desde hace medio siglo”.

Ataque de un grupo de polisarios a un puesto español

La primera acción armada del Polisario fue realizada por 17 hombres mal armados contra un puesto español en Janguet Quesat, al norte del Sáhara Occidental, operación incruenta en la que hubo un único disparo, el primero de una larga guerra, como relata Tomás Bárbulo en “La Historia prohibida del Sahara Español”.

La primera intervención armada del Polisario fue, indica Abdulah Arabi, “para defender el derecho inalienable del pueblo saharaui a la autodeterminación e independencia”, y es “una prerrogativa que concede el Derecho Internacional a los Movimientos de Liberación Nacional, como es el caso del Frente Polisario” , reconocido por las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, Estados y tribunales, como en la reciente jurisprudencia del Tribunal General de la Unión Europea.

El 10 de mayo de 1973, diez días antes de la acción armada, se constituyó el Frente Polisario, al que el pueblo saharaui “otorgó su confianza como único y legítimo representante, confianza que sigue depositando día tras día”, afirma el delegado de FP.

Agrega que la existencia del Frente Polisario supone un hito merecedor de celebración, “especialmente si se repara en los incontables retos que ha tenido que afrontar -y afronta- , así como los innumerables episodios de difamación por parte del Reino de Marruecos y sus organizaciones, lobbies o personas afines”.

El representante del Movimiento de Liberación Saharaui tiene palabras de agradecimiento para “las personas, entidades, instituciones y redes de solidaridad nacionales e internacionales plenamente convencidas de los legítimos derechos del pueblo saharaui”, al que acompañan en su lucha.

Felicita al pueblo saharaui “por la convicción y determinación en la lucha por la libertad del Sáhara Occidental, renovando durante 50 años la confianza en el Frente Polisario”, que asegura seguirá asumiendo su representación en todos los espacios que puedan contribuir al efectivo ejercicio del legítimo derecho a la autodeterminación e independencia.

Brahim Gali responsabiliza al Estado español del sufrimiento del pueblo saharaui

El pasado 17 de mayo el presidente de la República Árabe Saharaui (RASD) saharaui y secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, dijo que el Estado español es directamente responsable de la tragedia y el sufrimiento del pueblo saharaui, ya que es jurídicamente la potencia administradora del Sáhara Occidental, pero eludió unilateralmente sus obligaciones jurídicas, políticas y morales hacia el pueblo saharaui al firmar el Acuerdo tripartito de Madrid el 14 de noviembre de 1975.

En declaraciones a la Agencia Saharaui de Noticias (SPS), recogidas por la publicación No te olvides del Sáhara Occidental, tras afirmar que “España ha cedido lo que no tiene”, Gali aseguró que mientras no se concluya el proceso de descolonización del Sáhara Occidental y se empodere al pueblo saharaui con su derecho a la autodeterminación e independencia, “la responsabilidad recaerá sobre el Estado español”.

Sobre la posición del presidente del presidente Pedro Sánchez indicó que no sólo elude los compromisos anunciados ante el pueblo saharaui y en los programas electorales del PSOE, sino que “se dedica a dar lealtad y apoyo absoluto a las tesis coloniales marroquíes”.

“Lo que está haciendo (España) con el pueblo saharaui es una repugnante inversión en el sufrimiento de un pueblo bajo ocupación. Una vez más, están clavando el cuchillo de la traición en el costado de un pueblo oprimido y reprimido”, concluyó el presidente saharaui.

En otra entrevista, esta por cuestionario con Efe, Brahim Gali afirma que lo que esperaba de España es “lo que Portugal hizo con su excolonia Timor Leste, vía referéndum, que culminó con la independencia”, y que Pedro Sánchez “no dejó otra opción que congelar las relaciones” tras su giro sobre el Sáhara Occidental.

Sobre qué pudo motivar al presidente del Gobierno de España a apoyar la tesis marroquí, el presidente de la RASD señala que es una pregunta dirigida muchas veces al mismo Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, “sin la mínima aclaración ni a los saharauis ni a la opinión pública ni a los militantes del PSOE ni a sus propios socios de Gobierno”, comportamiento que “levanta dudas y sospechas”.

Considera que el comportamiento de Sánchez es “incomprensible y totalmente sospechoso”, “como fue el caso de Felipe González, “que pasó de ser el aliado número uno en España de la causa saharaui a ser el primer defensor y abogado del rey de Marruecos, tanto en España como en Latinoamérica y el mundo”. “Es sospechoso –continúa– porque este comportamiento implica cierto clan o personas del PSOE, como (José Luis Rodríguez) Zapatero, (Miguel Ángel) Moratinos, (Elena) Valenciano o (Juan Fernando López) Aguilar. Sospechoso también porque no deja de saltarse a los medios de comunicación la posibilidad de la existencia tras ello de ciertos intereses personales o chantajes por fraude o espionaje”.