Feijóo no aclara cuál será su posición sobre el Sáhara Occidental si gana las alecciones

El presidente del PP afirma que si gobierna llevara “el asunto de Marruecos al Congreso de los Diputados” y que hará lo que sea mejor para España.

El líder popular dice que se sigue sin saber a qué acuerdos llegaron los gobiernos de España y Marruecos y cobardía.

En 2010, con motivo del desmantelamiento del campamento de Gdeim Izik por el ejército marroquí, Feijóo declaró que ante un ataque a los Derechos Humanos de los saharauis España no podía mirar hacia otro lado con indiferencia y cobardía.

Alfonso Lafarga.-

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, no aclara cuál será su posición sobre el Sáhara Occidental y si modificará el giro que dio el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a favor de Marruecos en el caso de que gobierne y dice que hará lo que considere mejor para el país.

¿Qué es exactamente lo que hemos hecho, porque nadie lo sabe, usted lo sabe?, ha sido la respuesta del líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del 23 de julio al ser preguntado en el programa `Hora 25´, de la Cadena SER, si volvería a la posición anterior de España sobre Marruecos y el Sáhara Occidental.

Ante la insistencia del entrevistador, Aimar Bretos, Feijóo ha reiterado que no sabe lo que ha hecho Sánchez, y ha relatado la reunión que tuvo con el primer ministro de Marruecos, Aziz Ajanuch, el 31 de mayo del pasado año en Rotterdam, “una conversación muy leal y muy honesta”, en la que el responsable marroquí le preguntó si iba a mantener los acuerdos que habían suscrito con el Gobierno de España. “¿Me podría informar de los acuerdos que han suscrito el Gobierno de España y el Reino de Marruecos?, yo los desconozco”, ha dicho el líder del PP que fue su respuesta.

Núñez Feijóo ha relatado que tuvo una reunión con Pedro Sánchez el mismo día en que el presidente del Gobierno se iba por la tarde a Marruecos, que le dijo que probablemente le debía haber informado antes y que lo que había hecho “era lo razonable”. “Interpreté que cuando viniese de Marruecos me informaría. Hasta hoy, y no porque no lo haya pedido, porque lo he hecho en público de forma constante y continua”, ha puntualizado.

El presidente del PP ha manifestado que si gobierna llevara “el asunto de Marruecos al Congreso de los Diputados”, y que lo primero que hará es llamar al jefe de la oposición para contarle lo que ha encontrado, “si es que alguien lo sabe”, y preguntar cuál es su postura. “He hablado de forma directa o indirecta con diplomáticos especializados en las relaciones con Marruecos y con Argelia y nadie sabe lo que hemos acordado”, ha insistido, a lo que ha añadido: “Haré lo que considere que es mejor para mi país”.

“El Gobierno dice que no hay nada en contra de las resoluciones de Naciones Unidas en relación con el Sáhara; eso es lo que ha dicho, por tanto puede ser que no se haya acordado nada”, ha finalizado al referirse al Sáhara Occidental y Marruecos.

Marruecos ataca los Derechos Humanos de los saharauis

Siendo presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que ya en 2008, un año antes de llegar a la presidencia, expresó su compromiso con la causa saharaui en una conferencia de parlamentarios en la cámara gallega, dijo que cuando se produce “un ataque directo” a los Derechos Humanos de los saharauis, como había hecho Marruecos, desde España “no se puede mirar hacia otro lado con indiferencia y cobardía”. Fue el 11 de noviembre de 2010 y se refirió al violento desmantelamiento por las fuerzas de seguridad y el ejército marroquí del campamento de jaimas que 20.000 saharauis levantaron a 15 kilómetros de El Aaiún para reivindicar sus derechos sociales, económicos y culturales.

Cuatro años después, en noviembre de 2014, una delegación del Gobierno de Galicia, presidida por Alfonso Rueda Valenzuela, entonces vicepresidente de la Xunta y actualmente presidente, viajó a los campamentos de refugiados saharauis, en Tinduf (Argelia), donde se entrevistó con miembros del Gobierno de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).

Ante el “inadmisible” giro de Pedro Sánchez, en marzo de 2022, sobre el Sáhara Occidental respaldando la ocupación marroquí al considerar la propuesta de autonomía como la más seria, realista y creíble, Núñez Feijóo dijo que él no iba a hacer política exterior a través de una carta, en referencia a la que envió el presidente del Gobierno a Mohamed VI y que hizo pública la casa real marroquí.

El líder del PP se mostro “perplejo” por los “bandazos e improvisaciones”de Sánchez en política exterior ante la ruptura del consenso de 45 años en la posición sobre el Sáhara Occidental y dijo que dar un “volantazo” sin contar con el apoyo suficiente era una temeridad.

También dijo que asumía el compromiso de no ocultar a Marruecos actuaciones con el Frente Polisario, como fue la entrada en España del líder saharaui, Brahim Gali, “de forma ilegal, auspiciado por el Gobierno de la Nación”.