Masacre de Melilla: Amnistía Internacional denuncia aparente encubrimiento y ausencia de investigación

Un año después del asalto a la valla de Melilla, Amnistía Internacional habla de un aparente encubrimiento deliberado y concertado de las autoridades españolas y marroquíes.

Al cumplirse un año de la masacre de Melilla, a los al menos 37 muertos que se contabilizaron entonces habría que añadir las al menos 76 personas que continúan en paradero desconocido, por las que se desvanece la esperanza de encontrarlas vivas, según Amnistía Internacional (AI), que habla de un aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes, que no han hecho una investigación efectiva e independiente.

El 24 de junio del pasado año alrededor de 2000 personas migrantes y refugiadas subsaharianas intentaran entrar en España desde Marruecos saltando la valla de Melilla y se produjeron 37 fallecidos según las ONG marroquíes, frente a los 23 que dijeron fuentes oficiales marroquíes.

En la víspera del primer aniversario de los sucesos mortales ocurridos en la frontera del enclave español de Melilla, Amnistía Internacional ha informado de que las familias de las personas fallecidas o en paradero desconocido “están atrapadas en la incertidumbre mientras el aparente encubrimiento de las autoridades españolas y marroquíes obstaculizan sus intentos de averiguar lo que sucedió a sus seres queridos y sus esfuerzos para obtener justicia, verdad y reparación”.

“Las autoridades de España y Marruecos –agrega– no han hecho hasta ahora una investigación efectiva e independiente, lo que deja a decenas de familias afligidas en una situación de angustia”,



“Cuando se cumple un año de la masacre de Melilla, las autoridades españolas y marroquíes no sólo siguen negando cualquier responsabilidad, sino que frustran los intentos de averiguar la verdad. Sigue habiendo cadáveres en una morgue y en tumbas, y son bloqueados los esfuerzos para identificar a las personas fallecidas e informar a sus familiares”, ha declarado Agnès Callamard, secretaria general de AI.



“Las barreras a la verdad y la justicia son también un reflejo del trato dañino que continúa infligiéndose debido a la raza y la condición migratoria. Aun así, mientras se desvanece la esperanza de encontrar vivas a las 76 personas en paradero desconocido, la exigencia a las autoridades de que establezcan la verdad y garanticen justicia para las víctimas y sus familias es cada vez más potente”, ha añadido.

Amnistía Internacional denuncia que un año después de la tragedia, las autoridades no han hecho ningún intento de repatriar los restos de las víctimas y al menos 22 cuerpos siguen en una morgue en Marruecos.

Crímenes de derecho internacional y violaciones de DDHH Concreta que las autoridades de España y Marruecos no han facilitado una lista completa de nombres de las víctimas y de las causas de su muerte, ni tampoco imágenes de las cámaras de vigilancia que podrían servir de base para una investigación. Además, no han investigado adecuadamente acciones que constituyen crímenes de derecho internacional y violaciones de derechos humanos, ni tampoco el racismo y la discriminación en la frontera.



“Las autoridades españolas se negaron a abrir una investigación independiente y, en diciembre de 2022, la fiscalía archivó su investigación sobre las muertes alegando que no habían encontrado indicios de conducta delictiva por parte de las fuerzas de seguridad españolas”.



“Las autoridades marroquíes, por su parte, no han abierto ninguna investigación sobre el uso de la fuerza por sus agentes de fronteras y han hecho prácticamente imposible que familias y ONG busquen a las personas en paradero desconocido y a las fallecidas. Las peticiones de información remitidas por escrito por Amnistía Internacional a los gobiernos marroquí y español no han recibido hasta ahora respuesta”.



A esto se agrega que, mientras tanto, “las autoridades españolas han seguido llevando a cabo prácticas ilegales en las fronteras, como expulsiones colectivas, en las que a menudo se hace uso excesivo de la fuerza” y que “en el lado marroquí de la frontera, como consecuencia de la cooperación entre los dos países, las autoridades marroquíes siguen impidiendo que las personas subsaharianas negras alcancen territorio español para solicitar asilo en el puesto fronterizo”.



Recuerda AI que en un informe de 2022 concluyó que los trágicos sucesos de junio eran previsibles y la pérdida de vidas, evitable: En noviembre de 2022, la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia dijo que la violencia de Melilla “revela el statu quo de las fronteras de la Unión Europea, a saber, utilización de exclusión racializada y violencia letal para impedir la entrada de personas de origen africano y de Oriente Medio y de otras poblaciones no blancas”.



“Sólo somos inmigrantes y somos seres humanos. No somos animales. Necesitamos respeto como cualquier otra persona”, ha dicho a Amnistía Internacional Aboubida, de Sudán, que fue golpeado y rociado con gas lacrimógeno, y a quien se negó asistencia médica en Melilla.



“Lo sucedido en Melilla es un buen recordatorio de que las políticas migratorias racistas encaminadas a fortificar las fronteras y restringir las vías seguras y legales para quienes buscan seguridad en Europa tienen consecuencias reales y mortales. Es difícil no ver el elemento racializado de lo sucedido en Melilla y la forma deshumanizadora en que se trata a las personas negras en las fronteras de Europa cuando viven, desaparecen o mueren”, ha concluido Agnès Callamard.



“Hace un año, en medio de una creciente montaña de pruebas de violaciones graves y múltiples de derechos humanos, Amnistía Internacional exigió una investigación urgente e imparcial sobre las muertes de Melilla. Un año después, la conclusión de que nos enfrentamos a un encubrimiento deliberado y concertado es cada vez más difícil de soslayar. Si no se aprenden las lecciones de Melilla –o como muestra el naufragio frente a la costa griega– continuarán la pérdida arbitraria de vidas, la violencia y la impunidad en las fronteras, y se agravará el sufrimiento de quienes buscan protección