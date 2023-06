Las primeras declaraciones del diplomático Agustín Santos Maraver, número 2 de Sumar por Madrid, provocan el rechazo saharaui

Para el fichaje de Sumar las torturas de Marruecos son casos individuales y pensar en un referéndum en el Sáhara Occidental no es realista.

También cree que el viraje español en la cuestión del Sáhara no es tal porque sigue poniéndose a la ONU en el centro de cualquier eventual solución.

Alfonso Lafarga.-

Se esperaban las primeras palabras de Agustín Santos Maraver, el fichaje sorpresa como número 2 de Sumar por Madrid en las próximas elecciones generales, para conocer su postura sobre el conflicto del Sáhara Occidental, y las reacciones en el mundo saharaui han sido de contundente rechazo por considerar “casos individuales” las violaciones de los Derechos Humanos que comete Marruecos y que no hay viraje en la posición de España.

Al hasta ahora embajador de España ante la ONU fue criticado al conocerse que se incorporaban a Sumar por su actuación durante la huelga de hambre en Lanzarote de Aminetu Haidar, en noviembre de 2009, cuando como jefe del ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, intentó “comprar” a la activista saharaui de Derechos Humanos para que depusiese su actitud.

En una entrevista con EFE desde Nueva York, el diplomático ha rechazado utilizar la palabra “dictadura” para referirse a Marruecos como hizo la líder de Sumar, Yolanda Díaz, y prefiere hablar de “un régimen de cosoberanía entre el rey y el pueblo”.

Agustín Santos aunque no niega las violaciones de los derechos humanos por parte de Marruecos, considera que son “casos individuales”, tras lo que el corresponsal de EFE, Javier Otazu, ha escrito: “Sumar se ha manifestado a favor de la `autodeterminación´ del pueblo saharaui, sin mencionar la idea del referéndum, y de hecho Santos deja entrever que no es realista pensar en un referéndum cuando el censo de posibles votantes (el de 1974) ya no guarda casi relación con la realidad demográfica actual”.

“Tampoco cree –continúa Otazu– que sea correcto esperar de Marruecos alguna especie de contrapartida por el viraje español en la cuestión del Sáhara, un viraje que según Santos no es tal porque sigue poniéndose a la ONU en el centro de cualquier eventual solución”.

Antes de esta entrevista, la número 3 de Sumar por Madrid, la activista saharaui Tesh Sidi, preguntada por El Independiente y elDiario.es sobre la incorporación de Agustín Santos, contestó que estará “atenta”, pero que prefiere centrarse en el futuro y que confiaba en lo que se haga a partir de ahora.

Sobre las declaraciones del diplomático, Ignacio Cembrero titula en El Confidencial “El número 2 de Sumar por Madrid contradice punto por punto la posición de Yolanda Díaz sobre el Sáhara” y escribe: “La entrevista, que apenas tuvo eco en la prensa, circuló entre la militancia de Sumar y suscitó un gran malestar, “y hasta el enfado de la número tres de la lista por Madrid, Tesh Sidi, de 29 años, española de origen saharaui, nacida en uno de los campamentos de refugiados de Tinduf (suroeste de Argelia). `Tenemos que empezar a llamar a las cosas por su nombre, Marruecos es una dictadura y es la fuerza ocupante del Sáhara Occidental´, declaró Sidi a El Confidencial en respuesta a las palabras del candidato al Congreso que le precede en la lista”.

Contra el número 2 de Yolanda Díaz

Las reacciones en Twitter del mundo saharaui a las declaraciones de Agustín Santos han sido de contundente rechazo. La recientemente nombrada delegada del Frente Polisario en Madrid, Jadiyetu El Mohtar (@Jadiyetumohtar ) se muestra “cada vez más convencida de que los políticos usan la terminología como los lobos visten la piel de cordero” y que “entre otras lindezas Santos Maraves dice que las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos son casos individuales”. “¿Han dicho SUMAR?”, concluye.

Para el embajador para América Latina y el Caribe del Polisario, Mohamed Zrug (@MohamedZrug) aspirar al voto para ser gobierno entraña “no faltar a la verdad, pero, sobre todo acatar la justicia, en especial cuando la propia Audiencia Nacional ya procesó el 9/4/015 a altos cargos marroquíes por delitos graves, sistemáticos y generalizados. En particular, por genocidio”.

El periodista saharaui Jalil Mohamed Abdelaziz (@JalilWs), ante los “casos individuales” recuerda a Agustín Santos que la número 3 de Sumar, Tesh Sidi, “tiene un familiar directo, Mohamed Tahlil, que está encarcelado desde 2010, y el 17 de febrero de 2013 fue condenado por un Tribunal Militar marroquí a 20 años de cárcel por su participación en las protestas pacíficas de Gdeim Izik. Junto a Tahlil siguen estando encarcelados 39 saharauis, algunos a cadena perpetua, por el simple hecho de expresar públicamente su rechazo a la ilegal ocupación marroquí al Sáhara Occidental. Espero que `este dato´ no complique más la vida de los saharauis encarcelados”.

Desde la asociación de familiares de presos y desaparecidos saharauis Afapredesa, su presidente, Abdeslam Omar Lahsen (@AbdeslamOmarL), hace una serie de preguntas: ¿»Casos individuales»? ¿Los 37 asesinados y 77 desaparecidos en Melilla, bajo responsabilidad compartida entre Marruecos y España? ¿Los 61 civiles argelinos, mauritanos cobardemente asesinados por bombas lanzas de drones desde el espacio bajo responsabilidad de España?

Y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Santiago de Compostela Carlos Ruiz Miguel (@DesdelAtlantico) habla de “ignorancia jurídico-política e indecencia política” y que lo que ha dicho Agustín Santos no solo le desacredita “como político, sino también como jurista y, por extensión, como diplomático (pues un diplomático debe saber también derecho Constitucional)”.

Juventud Activa Saharaui (@JV_ACTIVA_SH), por su parte, afirma que la violación de los Derechos Humanos en el Sahara Occidental ocupado y en Marruecos “no es individual” y recae sobre el pueblo saharaui y sobre cualquier opositor marroquí y que eso “no es cosoberanía, se llama dictadura”.

Consideran “indignante” la afirmación de Santos Maraver de que un referéndum no es realista debido a la falta de correlación entre el censo de votantes de 1974 y la realidad demográfica actual y exigen “que se respete el derecho internacional y se realice un referéndum justo para que el pueblo saharaui pueda decidir libremente su futuro”.

Esta asociación, que pide la expulsión Agustín Santos de la lista de Sumar, recuerda que el diplomático “cerró literalmente las puertas” a la delegación española que acudíó a la Comisión de Descolonización de las Naciones Unidas en 2022, impidiendo cualquier posibilidad de diálogo sobre la situación en el Sáhara Occidental.

Las críticas también las ha hecho el periodista marroquí Al Lmrabet (@Alilmrabet), represaliado por el régimen de Marruecos y al que en 2015 se le prohibió ejercer en su país durante diez años, que plantea varias preguntas: “¿Tres periodistas encarcelados, centenares de presos políticos y de opinión, rifeños, saharauis, activistas de derechos humanos, blogueros, simples comentaristas en las redes sociales, etc., son casos individuales?”, “ ¿Alguien me podría explicar lo que significa en lo que concierne a Marruecos “un régimen de cosoberanía entre el rey y el pueblo? Es la primera vez que oigo una definición como esta. Creo que ahora sabemos por qué Yolanda lo escogió”.