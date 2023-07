Declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa de Ana Rosa, en Telecinco.

Contramutis.-

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dice que no ha cambiado de posición sobre el Sáhara Occidental, a pesar de apoyar las pretensiones de Marruecos de que la excolonia española sea una autonomía bajo su soberanía.

Para apoyar esta postura se basa en que la solución tiene que llegar de acuerdo con la ONU, olvidando que el PSOE contemplaba en sus programas electorales el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, el mismo que Sánchez defendió ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2018, lo que ya no hizo en los años siguientes.

Lo ha hecho en el programa de Ana Rosa, en Telecinco, entrevista que han reflejado en lo que se refiere al Sáhara Occidental, entre otros, los siguientes medios:

– EL INDEPENDIENTE (Francisco Carrión).- Desde que la Casa Real marroquí filtrara en marzo de 2022 una carta enviada por Pedro Sánchez a Mohamed VI, la versión habitual del presidente y de parte del PSOE, al menos del que impone la narrativa oficial desde Ferraz, era que no se había producido un cambio de posición en el conflicto del Sáhara Occidental. Así lo ha recalcado este martes en una entrevista en Telecinco, una afirmación que no siempre ha mantenido en público y que no sostienen ni el ala morada del Gobierno de coalición ni algunos militantes y dirigentes socialistas.

El 8 de junio de 2022, sin embargo, Sánchez sí reconoció el giro copernicano en el litigio de la ex colonia española. Lo hizo en el Congreso de los Diputados. Tras semanas negándolo, Sánchez señaló que «47 años de conflicto deberían ser suficientes para entender que tenemos que mover nuestras posiciones». El presidente del Gobierno también admitió que, a partir de ahora, el Gobierno evitaría en público todo aquello que molestara a la monarquía alauí. El pleno mostró, una vez más, las divergencias del PSOE con sus socios de investidura en torno al Sáhara, entre acusaciones de «extorsión» o «traición».

Desde entonces, Sánchez –en la línea de su ministro de Exteriores y estrecho colaborador José Manuel Albares– ha ido modulando el mensaje según las circunstancias. Antes de su afirmación de este martes, Sánchez abordó el tema la semana pasada en el programa de Jordi Évole en La Sexta, en plena gira por programas de televisión.

Sus palabras entonces fueron para justificar el cambio de posición. En La Sexta Sánchez defendió su volantazo porque la realidad es que «durante 50 años no ha habido avances». «Si la comunidad internacional, EEUU y los principales países europeos dicen que tenemos que encontrar otras vías para resolver este conflicto dentro de la ONU, y siempre con la premisa de que tiene que ser una solución acordada por las partes del conflicto, creo que España tiene que estar en esa actitud constructiva», arguyó tras dejar claro que no compartía que Marruecos fuera una monarquía absolutista, tal y como insistía Évole.

– HUFFINGTONPOST (Pablo Machuca).- El momento culmen de la entrevista ha llegado cuando Quintana le ha preguntado por el cambio de opinión respecto al Sáhara, Marruecos y Pegasus. «Le agradezco de corazón esta pregunta», ha dicho Sánchez, quien ha aludido de nuevo al ‘sanchismo’ y a las «maldades» que se dicen sobre él. «En ese ámbito se sitúa eso de deslizar que ‘no sabemos lo que hay en el móvil del señor Sánchez'», ha dicho citando a Feijóo, líder del PP.

«He tenido que escuchar y leer informaciones de medios conservadores que aseguran que el cambio de posición respecto a Marruecos es porque mi mujer pertenece a una red de narcotráfico en Marruecos», ha lamentado. «A lo que voy es que el problema es que venimos de una administración en que sí hubo un presidente que tuvo verdaderos problemas con sus SMS a un corrupto como Bárcenas y su móvil», ha argumentado Sánchez, quien ha agregado: «No tienen nada contra mí, soy un político limpio. No soy perfecto, pero soy limpio».

– elDiario.es (Iñigo Sáenz de Ugarte).- Ana Rosa Quintana no le hizo ninguna pregunta sobre la guerra de Ucrania. Ella sabrá por qué. Sánchez mencionó el asunto en la parte final de la entrevista. La presentadora sí preguntó sobre el Sahara y las relaciones con Marruecos. Ahí fue Sánchez quien construyó su propia realidad con el argumento de que su Gobierno ha tenido “la misma posición” sobre Marruecos y el Sahara que los de Zapatero y Rajoy. No es cierto. De lo contrario, Rabat no estaría tan contento por el cambio de Sánchez y el de Argel, tan indignado. No será porque esos gobiernos se pasan el día viendo el programa de Ana Rosa.

– El Periódico de España (Marisol Hernández).- «El problema es que no tienen nada contra mí, no soy perfecto pero sí limpio», ha dicho, tras criticar la «campaña de insidias» contra él y su «familia» y recordar que se ha llegado a apuntar que la nueva relación con Marruecos se ha producido porque «le hackearon el móvil» o porque «su mujer está vinculada a una red de narcotráfico».

El presidente del Gobierno ha respondido así a las preguntas sobre el cambio de postura sobre el Sáhara. «Hay personas muy presentes en tertulias que han usado estos argumentos», ha apuntado, para sorpresa de la presentadora que ha asegurado «que esto yo no lo he oido». Los ataques a Sánchez han sido uno de los ejes de una conversación, en la que él ha vuelto a quejarse de la desproporción entre la opinión pública y la publicada, mucho más radicalizada en su opinión, y de la hegemonía de las posiciones conservadoras en los programas políticos. «Insultar en el debate público nos degrada como país», ha subrayado.

– El PAÍS (Carlos E. Cué).- En los últimos meses, Sánchez ha dejado que crecieran en las redes sociales y en ciertos programas de televisión algunas supuestas noticias que se difundían sin aportar pruebas; entre ellas, la de que él cambió de posición en la política con Marruecos porque los espías de ese país encontraron cosas inconfesables cuando, presuntamente, hackearon su móvil con el programa Pegasus. Y ahora ha decidido salir al contraataque. “Le agradezco muchísimo que me haga esta pregunta”, ha arrancado Sánchez cuando Quintana le ha preguntado por qué cambió la postura de España respecto al Sáhara. “He tenido que escuchar en algunos medios conservadores que el cambio de posición tiene que ver con que mi mujer pertenece a una red de narcotráfico vinculada a Marruecos”, ha protestado el presidente, tras recordar que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en una entrevista la víspera también en El Programa de Ana Rosa, había sembrado la duda con un “No sabemos lo que hay en el móvil del señor Sánchez”. “El problema es que venimos de un presidente que sí tuvo problemas con su móvil porque envió un SMS de apoyo a un corrupto como Luis Bárcenas”, ha proseguido el líder socialista. “Lo que pasa es que no tienen nada contra mí. Porque no soy perfecto, pero soy un político limpio. No es aceptable, para hacer daño, decir ‘a ver qué tiene Sánchez en su móvil, a ver qué tiene la mujer de Sánchez en Marruecos”.

– EL MUNDO (Raúl Piña).- Una cita que se ha prolongado más de una hora, tensa, en la que el jefe del Ejecutivo ha hablado, más que en otras entrevistas, de su cambio de posición sobre el Sáhara Occidental, negando que eso sea así.

Frente a las críticas de que su giro unilateral, algo en lo que coinciden todos los partidos, incluidos sus socios, pudiera ser debido al hackeo de su móvil mediante el programa de espionaje Pegasus -que también usó el CNI con líderes independentistas-, Sánchez se ha definido como un «político limpio, no soy perfecto pero sí limpio», en alusión que no tiene nada que esconder ni está sometido a un chantaje por parte de Marruecos.

El líder del Ejecutivo ha expuesto que su posición respecto al Sáhara se enmarca en el “acervo de Naciones Unidas”, que es la misma que defendía el gobierno de Rajoy y que está alineada con los planteamientos de países como Francia, Alemania, Holanda o EEUU.

«Estamos diciendo que tienen que ser las partes en el marco de Naciones Unidas» las que encuentren una solución, ha reflexionado. Y ello pese a que en un momento de la entrevista sí ha aludido a un cambio de posición.

– El Debate (Daniel Martín).- Sánchez, que ha utilizado un argumentario similar al empleado durante sus últimas apariciones en televisiones, radios o periódicos, dentro de su extensa gira mediática, ha lamentado que en algunas tribunas se ha llegado a señalar que su mujer forma «parte del narcotráficoen Marruecos». «Yo soy un político limpio. No perfecto, sino limpio», ha puntualizado cuando se le ha cuestionado por el presunto espionaje con el programa Pegasus por parte de Rabat y su posterior giro de 180º respecto a la política española en el Sáhara Occidental.

«Desde –el expresidente José Luis Rodríguez– Zapaterohemos tenido la misma posición con Marruecos y el Sáhara occidental. No ha cambiado nada. Si usted mira la posición del Gobierno de España con el Sáhara occidental es perfectamente compatible y es la misma posición de Francia, Países Bajos, muchos países de la UE y también en Estados Unidos. La relación con Marruecos es fundamental», ha asegurado el líder del Ejecutivo, en un ejercicio de funambulismo notable, ya que España lleva décadas defendiendo las resoluciones de la ONU, que llaman a celebrar un referéndumde autodeterminación en esa región.