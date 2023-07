Feijóo a Sánchez: “¿Por qué cambió la postura sobre el Sáhara sin consultar a los españoles? ”   

“¿Por qué cambió la relación estratégica de España con el Sáhara? ¿Quién redactó y envió esa carta?, ¿Le pidió Marruecos que cesara a su ministra de Exteriores [Arancha González Laya]?”, son algunas de las preguntas del presidente del PP al presidente del Gobierno.

Alberto Núñez Feijóo ha recriminado a Pedro Sánchez en el debate cara a cara para las elecciones del 23-J celebrado en Atresmedia el giro en el Sáhara “sin consultar a los españoles” y le ha acusado de no haber colaborado con la justicia después de que la Audiencia Nacional haya decidido este lunes archivar la investigación sobre un espionaje de su móvil con Pegasus sobre el que se proyecta la sombra de Marruecos, informa Francisco Carrión en El INDEPENDIENTE.

“Usted no coopera con la justicia. No es un presidente libre», le ha afeado Feijóo a propósito del archivo de la causa abierta por el spyware Pegasus en los móviles de Sánchez y los ministros de Defensa, Interior y Agricultura, Margarita Robles, Fernando Grande-Marlaska y Luis Planas. Una acusación que Sánchez ha respondido en una de las partes más tensas del debate: “Soy un presidente limpio, autónomo y libre”.

Feijóo le ha lanzado una serie de preguntas sobre el giro copernicano en el litigio de la ex colonia española, el último territorio por descolonizar de África. “No puede cambiar la postura del Sáhara sin consultar a los españoles. ¿Por qué cambió la relación estratégica de España con el Sáhara? ¿Quién redactó y envió esa carta? ¿Qué ha pasado con Pegasus y su móvil? ¿Qué información tienen de usted y de España? El juez ha archivado hoy el caso por falta de colaboración de usted. ¿Qué política exterior tiene usted cuando no da ni siquiera cuenta en el Congreso de los Diputados de esa política?”, le ha interrogado el candidato popular. Además, le ha reprochado «no haber contado nada sobre su pacto con Marruecos». “¿Le pidió Marruecos que cesara a su ministra de Exteriores [Arancha González Laya]? Tenemos derecho a saberlo”, le ha interrogado sin obtener respuesta.

Sánchez, por su parte, ha insistido “telegráficamente” en que “sobre Marruecos tenemos la misma posición que los aliados europeos: Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y dentro de la ONU”. “Hemos dejado atrás aquel tiempo en el que España patrocinaba guerras ilegales e injustas como las que hizo el presidente Aznar al cual usted evoca en muchas ocasiones”, ha apuntado el socialista. “España es hoy un país respetado que defiende la legalidad internacional, los derechos humanos en el mundo y todas las causas nobles en la ONU, como la Agenda 2030 que quiere echar por la basura su aliado Vox”, ha agregado.

El aspirante del PP ha recordado su encuentro en mayo de 2022, poco después de ser elegido, con el primer ministro marroquí Aziz Ajanuch. “Me preguntó si yo iba a mantener el compromiso de Sánchez y tuve que contestarle que no sé en qué consiste el compromiso porque el señor Sánchez no me ha informado absolutamente de nada y no ha informado al Congreso de los Diputados”, ha evocado. “Ha roto usted el equilibrio de 30 años entre Marruecos, el Sáhara, Argelia, Naciones Unidas y España y eso también forma parte de su biografía política”, ha lamentado antes de acusarle de mentir en un asunto en el que el PSOE ha exhibido soledad parlamentaria.

A la interpelación directa de Sánchez, Feijóo ha dicho que su posición es «volver al equilibrio entre Argelia, Marruecos, el pueblo saharaui y España… la que hemos tenido siempre hasta que usted llegó y la rompió». “¿Y eso qué significa señor Feijóo?», le ha cuestionado su rival en mitad de un rifirrafe en el que el popular le ha acusado de ser “un conjunto de inconcreciones y contradicciones en política exterior”.

Respecto a la discusión sobre el Sáhara y el apoyo español al plan de autonomía marroquí, el gallego se ha comprometido a que, si llega a Moncloa, no habrá política exterior sin consultarle primero al jefe de la oposición. “Voy a cumplir un código de regeneración institucional. No habrá política exterior sin consultarle al jefe de la oposición. No adoptaré criterios que vinculen a mi país sin pedir autorización al Congreso de los Diputados. Mi política exterior será exactamente lo contrario a la suya”, ha elaborado entre los aspavientos del socialista.