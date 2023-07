El Sáhara Occidental, ausente en la entrevista a Pedro Sánchez de Ángels Barceló

En la primera entrevista al presidente del Gobierno tras el debate con Alberto Núñez Feijoo, en la Cadena SER, se pasa por alto el conflicto del Sáhara Occidental.

En el cara a cara que mantuvieron el 10 de julio, Feijóo planteó varias preguntas a Sánchez sobre el cambio de postura respecto al Sáhara Occidental, a lo que el líder socialista no contestó.

Alfonso Lafarga.-

El conflicto del Sáhara Occidental ha estado ausente en la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Cadena SER, la primera comparecencia en un medio de comunicación del candidato socialista para las elecciones del 23-J tras la cara a cara que mantuvo con el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijoo.

El inicio de la entrevista, realizada por la periodista Ángel Barceló, ha estado referido al debate de Sánchez con Feijoo, que el candidato socialista ha calificado como “bronco” y ha considerado que fue una pena que no pudieran debatir sobre las cuestiones que importan a los ciudadanos.

En el cara a cara del 10 de junio en Atresmedia, el candidato popular para el 23-J planteó a Pedro Sánchez varias preguntas sobre el radical giro que supuso considerar la propuesta de autonomía marroquí sobre el Sáhara como la base más seria, realista y creíble, con lo que el presidente del Ejecutivo puso fin al apoyo explicito de los anteriores gobiernos de España, tanto del PSOE como del PP, al derecho de autodeterminación del pueblo saharaui.

Feijoo planteó a Sánchez las siguientes preguntas sobre la excolonia española: “No puede cambiar la postura del Sáhara sin consultar a los españoles. ¿Por qué cambió la relación estratégica de España con el Sáhara? ¿Quién redactó y envió esa carta? ¿Qué ha pasado con Pegasus y su móvil? ¿Qué información tienen de usted y de España? ¿Qué política exterior tiene usted cuando no da ni siquiera cuenta en el Congreso de los Diputados de esa política?”¿Le pidió Marruecos que cesara a su ministra de Exteriores (Arancha González Laya)?

El presidente del Gobierno no respondió a ninguna de estas preguntas y se limitó a decir lo que repite cada vez que se le plantea esta cuestión: que sobre Marruecos tiene la misma posición que los aliados europeos Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y dentro de la ONU. Esto no es exactamente así, como reflejó ese día una información de Europa Press al señalara que en el caso de los tres primeros no consideran el plan de autonomía marroquí como «la base más sólida» sino una de las posibles bases para una solución.

Durante la entrevista a Pedro Sánchez, el Sáhara Occidental -entregado a Marruecos a finales de 1975, un Territorio No Autónomo pendiente de descolonizar del que España sigue siendo la potencia administradora de derecho, según la ONU y la Audiencia Nacional- no ha sido objeto de las preguntas de Ángels Barceló, como tampoco mereció la atención de El Gran Wyoming (El Intermedio, La Sexta), Carlos Alsina (Onda Cero), Pablo Motos (El Hormiguero, Antena 3) y Aimar Bretes (cadena SER).