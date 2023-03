Amplio eco de la incorporación de la activista saharaui Tesh Sidi a las listas de Más Madrid

Defensora de la causa saharaui, Tesh Sidi irá como independiente.

Mónica García declara que Más Madrid refuerza su compromiso con la lucha saharaui.

Alfonso Lafarga.-

La incorporación de la activista saharaui Tesh Sidi a las listas de Más Madrid para las elecciones del próximo 28 de mayo ha tenido un amplio eco en diversos medios de comunicación, que destacan su formación como ingeniera informática y que es experta en Big Data en un importante banco español.

En la información facilitada por Más Madrid se indica que Tesh Sidi, que ocupará el puesto número 11 de la lista que lidera Mónica García, es una reconocida activista por los derechos del pueblo saharaui, de las personas refugiadas y migrantes, y feminista.

Mónica García ha declarado que la incorporación de Tesh Sidi refuerza el compromiso de Más Madrid “con el futuro, con la innovación y, por supuesto, con la lucha saharaui”.

Sobre su decisión de sumarse como independiente a la lista de Más Madrid, la activista saharaui ha declarado: “Porque quiero que quien gobierne Madrid represente la diversidad de la región. Porque todos y todas hacemos Madrid, doy este paso para presentarme junto a Mónica García y Más Madrid a las elecciones”.

Los medios que han informado sobre el fichaje de Tesh Sidi indican que nació en 1994 en los campos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia), y que llegó a España hace 20 años junto a su hermano mellizo dentro del programa de acogida Vacaciones en Paz.

Señalan, también, que es divulgadora y promotora de la plataforma de comunicación ‘Saharawis Today’, con el objetivo de crear un espacio donde cualquier persona pueda encontrar información objetiva, sencilla y clara sobre el Sáhara Occidental en diferentes idiomas y narrada por personas saharauis. Además, ha liderado la Asociación Saharaui en Madrid.

Estudió Ingeniería Informática en la Universidad de Alicante y posteriormente realizó un Máster en Big Data e Inteligencia Artificial por la Universidad Europea de Madrid. En el mundo laboral, ha trabajado en grandes corporaciones de consultoría y Start ups tecnológicas, y actualmente dirige un equipo especializado en Big Data en una firma bancaria.

En su primera declaración como integrante de la lista de Mas Madrid, ha dicho que la gente que gobierne Madrid debe representar la diversidad que hay en la región: “Yo soy vecina de Madrid, respiro el mismo aire y me afectan los mismos problemas que a la gente de Madrid. Porque todos y todas hacemos Madrid, doy este paso para presentarme junto a Mónica García y Más Madrid a las elecciones”.

“Madrid es ahora mismo una de las capitales europeas más vibrantes, jóvenes y con proyección de futuro. Y, aunque todas hacemos Madrid, no muchas veces esto se ve reflejado. Sigue existiendo racismo institucional, los precios del alquiler no dejan de subir y vivir en Madrid ahora mismo es un lujo, porque, aunque hay empleo, sigue habiendo empleo precario, mal remunerado y que no respeta el tiempo y el descanso de los empleados”, ha añadido.

Los medios han coincidido, en su mayoría, al enfocar la noticia. La agencia Europa Press titula “Mónica García incorpora a su lista para el 28M a Tesh Sidi, activista saharaui y experta en Big Data”;en términos similares lo hace elDiario.es: “Más Madrid ficha a la activista saharaui y experta en big data Tesh Sidi para la lista de Mónica García”, LaVanguardia: “Mónica García incorpora a su lista para el 28M a Tesh Sidi, activista saharaui y experta en Big Data”, y para Diario16 “El Sahara entrará en política de la mano de Más Madrid”. infoLibre, ElEspañol, SoydeMadrid, madridiario, MadridActual, ECSAHARAUI, vivirEdiciones son algunas de las publicaciones que también han reflejado la incorporación deTesh Sidi a la política madrileña.

La periodista Andrea Ropero entrevistó el pasado año en El Intermedio, de la Sexta, a Tesh Sidi y al activista saharaui Taleb Alisalem, quienes hablaron de cómo habría sido su vida si, en lugar de residir en España, se hubieran quedado en los campamentos de refugiados y compartieron la experiencia de familiares y amigos que aún viven allí: «Esperan a nada, es una espera sin fecha», se lamentó Taleb, mientras Tesh contó cómo sus hermanas, que tienen titulación universitaria, no tienen oportunidades: «Es la nada, es que no se puede ni sembrar». Sobre la nueva política del Ejecutivo español en el Sáhara Tesh la calificó de «hipócrita» si se compara con la que tiene respecto a la invasión rusa de Ucrania.

En un artículo sobre la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental, en diciembre de 2022 Tesh Sidi escribió: “Desde que se inició la ocupación, Marruecos pretende ofrecer a los diferentes países y empresas medios de inversión con los que les merezca la pena mirar para otro lado, consolidando la ocupación a través del afianzamiento de empresas en el territorio. Así, Marruecos explota los recursos naturales del Sáhara Occidental, cuyas reservas van menguando de manera irreversible mientras la potencia ocupante se lucra y los verdaderos dueños de esos recursos viven refugiados o bajo una ocupación que los margina, al mismo tiempo que la población colona ejerce de mano de obra del expolio. Así, tanto los barcos que apagan sus sistemas de navegación para evitar que se les haga seguimiento o fingen repostar para cargar el pescado, como aquellos camiones sin rótulos que transportan la mercancía de manera que no se sepa qué empresa lo gestiona, demuestran que los negocios no son, del todo, limpios».