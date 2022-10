Delegado del POLISARIO: “Pensar que entregar el Sáhara va a solucionar los problemas entre España y Marruecos es de ingenuos”

El delegado del Frente POLISARIO para España, Abdulah Arabi, asegura que los flujos migratorios nunca van a acabar y son el chantaje de Marruecos.

El Gobierno de España ha dado luz verde a Marruecos para seguir violando los Derechos Humanos.

Los saharauis tienen claro que les toca luchar, pero que quieren la paz y una solución pacífica.

Alfonso Lafarga.-

“Pensar que apostar por entregar el Sáhara Occidental a Marruecos va a solucionar los problemas que existen entre España y Marruecos es de ingenuos”. Lo afirma el delegado del Frente POLISARIO para España, Abdulah Arabi, que asegura que los flujos migratorios nunca van a acabar aunque se regale el Sáhara Occidental a Marruecos, “pues lo utiliza como chantaje y manipulación”.

El dirigente saharaui opina que un país como España y un presidente como el de España, lejos de acceder y someterse a esos chantajes y manipulaciones, tiene que “exigir el cumplimento del derecho internacional y, sobre todo, los derechos humanos”, pero lo que ha hecho es dar luz verde a Marruecos para que siga violando los DD.HH.

Estas reflexiones las hizo Arabi en la presentación de FiSahara 2022, el festival internacional de cine que en su XVII edición regresa en octubre a los campamentos de refugiados saharauis, en el desierto argelino, con un tema central: la descolonización.

Dijo que la descolonización es la solución al conflicto del Sahara Occidental, y no porque lo pidan los saharauis sino porque lo exige el derecho internacional: “Mientras ese proceso no culmine, España, guste o no, seguirá siendo la potencia administradora por mucho que se intente negar esa condición o desligarse de esa responsabilidad”.

Destacó el importante momento político en que se encuentra el conflicto del Sáhara Occidental después de la proclamación de Donald Trump a finales de 2020, el retorno de la guerra al Sáhara el 13 de noviembre de ese mismo año y el giro del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a favor de la autonomía que propone Marruecos como única solución al conflicto.

España siempre pidió una solución acorde a las resoluciones de NN.UU.

“Hay países europeos que dicen que la autonomía podría ser una de las opciones pero no la única, que es lo que ha hecho Sánchez, decisión que se desmarca del derecho internacional y es contraria a la postura tradicional de España, que siempre pidió una solución en el marco de las NNUU y acorde a sus resoluciones”, apuntó.

Sobre la naturaleza política y jurídica del Sáhara Occidental, Arabi insistió en que es una cuestión de descolonización y “ningún país, ningún gobierno, ningún presidente de gobierno” puede cambiarla: “el único que puede hacerlo es el pueblo saharaui mediante un referéndum de autodeterminación y una de las opciones tiene que ser la independencia”.

Consideró que apostar por la autonomía que propone Marruecos, además de ser contraria a la legalidad internacional, no es estratégica al obviar la realidad en la que se encuentra el mundo por la necesidad energética, y Argelia sigue siendo la fuente de gas necesaria para España: “Lejos de garantizar esa vía, España ha conseguido romper las relaciones con Argel y ha dejado la puerta abierta a otros países europeos, que lejos de acompañar al Gobierno en esa decisión han apostado por relaciones más solidas con Argelia”.

Según el delegado del POLISARIO, los saharauis tienen claro que les toca luchar, pero han demostrado que quieren la paz y han apostado por una solución pacífica durante 29 años, vía que Marruecos ha bloqueado constantemente y la comunidad internacional no ha aprovechado, “y al final hemos vuelto al punto de partida, que es el de la guerra”.

“Aun así -prosiguió- seguimos determinados a apostar por la paz y en las dos visitas del enviado especial del Secretario General de NN.UU. hemos reiterado nuestra predisposición a cualquier vía pacífica que la ONU considere que va a solucionar el conflicto del Sahara Occidental, pero los 29 años de experiencia también los tenemos sobre la mesa”.

Y concretó: “Luchamos por la paz, la justica y los derechos humanos y nuestra postura es seguir con la guerra hasta conseguir la libertad y la independencia del pueblo saharaui, pero también explorar cualquier posibilidad de negociaciones entre Marruecos y el Frente POLISARIO”.